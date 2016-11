TLC 22:05 bis 23:00 Dokusoap Der Coroner - Fälle der Rechtsmedizin Falsche Fährte USA 2015 Merken An einem ruhigen Freitagmorgen in Lebanon im US-Bundesstaat Pennsylvania geht ein Notruf ein: Jewel Schirmer, die beliebte Ehefrau von Methodisten-Pastor A.B. Schirmer, ist die Treppe heruntergefallen und liegt nun - ein Staubsauberkabel um die Beine gewickelt - schwer verletzt am Boden. Das Schädeltrauma mit Gehirnblutung der 50-jährigen Frau ist sehr kritisch, und einen Tag später stirbt sie an ihren Verletzungen. Obwohl alles nach einem Unfall aussieht, hat Gerichtsmediziner Graham seine Zweifel. Durch eine Autopsie will er herausfinden, wie Jewel gelebt hat, um zu verstehen, wie sie gestorben ist. Doch die Lösung dieses verstrickten Falls soll Jahre dauern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Coroner: I Speak for the Dead