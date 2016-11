TLC 21:10 bis 22:05 Dokusoap Kate Plus 8 Wer hat den grünen Daumen? USA 2015 Merken Die Sommerprojekte der Gosselins sind in vollem Gange, und Kate will sich in die Gartengestaltung stürzen. Die achtfache Mutter möchte die großen Steine auf ihrem Rasen loswerden und verpflichtet ihre Sprösslinge zur Mitarbeit. Und obwohl die Kids keine Lust haben, fruchtet die Aussicht auf Belohnung und eine Gator Ride-Tour. Nach schweißtreibender Arbeit, vielen Klagen und Beschwerden ist Kates Garten wieder schön. Doch es gibt auch Grund zur Trauer: Einer ihrer geliebten Fische ist gestorben und soll nun feierlich beerdigt werden. Danach beschließen die Gosselins, einen Limonaden-Stand zu eröffnen und entspannen schließlich beim Yoga. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kate Gosselin (Herself) Originaltitel: Kate Plus