Dokusoap My Giant Life - Die Welt von oben Ein Tag wie kein anderer USA 2014 Der Tag von Haleighs Hochzeit ist gekommen, und die junge Frau ist sehr nervös. Nicht, weil sie Angst hat, Bryan zu heiraten und ihr Leben mit ihm zu verbringen, sondern weil sie nicht weiß, wo ihr Brautkleid bleibt! Da Haleigh stattliche 2,01 Meter groß ist, war es nicht leicht, das perfekte Outfit für sie zu finden. Die Robe, die auf den letzten Drücker ausgewählt wurde, musste in einer Nachtschicht um 15 Zentimeter verlängert werden und ist gerade noch rechtzeitig fertig geworden. Haleighs Verlobter Bryan misst nur 1,73 Meter, hat aber kein Problem mit der überragenden Größe seiner Liebsten. Was ihm etwas Angst macht, ist sein zukünftiger Schwiegervater. Originaltitel: My Giant Life