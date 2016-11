TLC 15:25 bis 15:50 Dokusoap Mein Traum in Weiß Braut vs. Oma USA 2010 Merken Nicole bringt ihre italienische Familie mit zu Kleinfeld. Doch der zukünftigen Braut ist nur eines wichtig: Ihrer Großmutter, die das Kleid sponsert, soll das Kleid auf jeden Fall gefallen. Ob die beiden eine Schnittmenge finden? Lindsay hat weiblichen Rat im Überfluss. Ihre drei Schwestern und ihre Mutter helfen ihr bei der Suche nach dem "Traum in Weiß". Kann sie das perfekte Kleid finden, ohne Kompromisse eingehen zu müssen? Amanda hat aufgrund ihrer zierlichen Figur einige Schwierigkeiten, das passende Brautkleid zu finden. Als sie das geänderte Modell anprobiert, ist ihre Mutter überhaupt nicht begeistert. Kann das Kleinfeld-Team ihre hohen Erwartungen erfüllen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress