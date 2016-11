TLC 11:35 bis 12:35 Dokumentation Zwei Brüder mit Geschmack Rye GB 2014 Merken Auf ihrer Rundreise durch das kulinarisch unterschätzte Großbritannien machen Küchenchef Henry und Bäckermeister Tom ihren ersten Stopp in East Sussex, im mittelalterlichen Rye. Aus diesem malerischen Ort stammte der Urgroßvater von Reggae-Legende Bob Marley, und auch sonst hat das Städtchen einiges zu bieten. Nach einem Waldspaziergang, bei dem die "Zwei Brüder mit Geschmack" Wildkräuter sammeln, machen sie sich ans Wettkochen: Auf dem Plan stehen Jakobsmuschel-Tatar, Sandwich mit Seezunge und Lamm aus den Salzmarschen, das die beiden auf unterschiedliche Art zubereiten. Die einheimische Jury entscheidet nach dem Probeessen, wer den Sieg am Herd davonträgt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fabulous Baker Brothers