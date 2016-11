TLC 05:55 bis 06:40 Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben USA 2008 Merken Tattoo-Queen Kat von D versucht sich in dieser Episode von "L.A. Ink" als Innenarchitektin. Ihr Freund Nikki Sixx, Ex-Leadsänger der Band "Mötley Crüe", möchte sein Tonstudio völlig neu einrichten. Dort, wo der Hardrocker früher mit seinen Kumpels stundenlange Jam-Sessions abgehalten hat, soll nun ein cooles Atelier entstehen. Denn Nikki beschäftigt sich auch mit Malerei, Fotografie und Videokunst. Dürfte eigentlich kein Problem sein, wenn man mit so einer renommierten Künstlerin liiert ist, oder etwa doch? Im Shop legt sich inzwischen Soap-Star Kristoff St. John für ein Tattoo unter die Nadel, das ihn an seine wilde Jugendzeit erinnern soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LA Ink