kabel eins 01:50 bis 04:30 SciFi-Film Aliens - Die Rückkehr USA, GB 1986 16:9 Dolby Digital HDTV 57 Jahre später erwacht Ripley, die einzige Überlebende des Raumschiffs Nostromo, aus dem Hyperschlaf. In der Zwischenzeit ist der Planet LV-426, auf den die verseuchte Nostromo gestürzt war und der nun Acheron heißt, kolonisiert worden. Da seit einiger Zeit der Funkkontakt zu Acheron abgerissen ist, machen sich Ripley und ein Elitetrupp zu dem Planeten auf - und landen in einem wahren Albtraum. Von Kolonisten fehlt jede Spur, nur die kleine Newt konnte den Aliens entkommen ... Schauspieler: Sigourney Weaver (Ellen Ripley) Carrie Henn (Newt) Michael Biehn (Hicks) Paul Reiser (Burke) Lance Henriksen (Bishop) Bill Paxton (Hudson) Jenette Goldstein (Vasquez) Originaltitel: Aliens Regie: James Cameron Drehbuch: James Cameron Kamera: Adrian Biddle Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 16