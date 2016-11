kabel eins 14:55 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Schmerzensschreie USA 2011 2016-12-01 09:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Micah Newton, Arzt in einem Krankenhaus für Nierentransplantationen, wird erschlagen in seinem Golfclub gefunden. Als Lisbon und Cho ihren Ermittlungen im Krankenhaus nachgehen, werden sie Zeuge, wie der neue Leiter des Transplantationsausschusses, Dr. Quick, einen russischen Gangster an die erste Stelle der Nierenempfänger setzt, wogegen die Patientin Enid Jordan weiter nach unten wandert. Plötzlich taucht ein anonymer Drohbrief, der an Newton adressiert wurde, auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) John Prosky (Dr. Evan Quick) J. August Richards (Dr. Vernon Watson) Originaltitel: The Mentalist Regie: Bobby Roth Drehbuch: Erika Green Kamera: Frank Perl Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6