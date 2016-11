kabel eins 05:30 bis 06:25 Krimiserie Quincy Die Hetzjagd USA 1980 16:9 HDTV Wieder da Merken Quincys Freund und Kollege Dr. Volmer steckt in Schwierigkeiten. Gerade erst hat er in der kleinen Industriestadt Stoker County als Gerichtsmediziner angefangen, schon muss er an zwei Toten eine Autopsie durchführen. Ergebnis: Der eine ist an einer Überdosis gestorben, der andere durch einen Unfall. Bei seinen Ermittlungen stößt er jedoch bei den Stadtoberen auf massiven Widerstand. Schließlich will man den unbequemen Neuling sogar wieder loswerden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) William Daniels (Dr. Charlie Volmer) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Georg Fenady Drehbuch: Sam Egan Kamera: H. John Penner Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6