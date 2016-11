RBB 21:00 bis 21:45 Dokumentation Abenteuer Diagnose Schleichende Invasion Hartnäckiger Verdacht / Wanderschmerzen D 2015 HDTV Live TV Merken Spannend wie ein Kriminalfall wird der lange Weg der Diagnosestellung an Hand von drei Patienten mit seltenen Erkrankungen erzählt. Schleichende Invasion Michael B., ehem. Bundeswehrsoldat, leidet unter starken Schmerzen und Schwellungen in den Gelenken. In seinem Blut finden sich Marker für den Morbus Bechterew, einer schweren rheumatischen Erkrankung der Wirbelsäule. Doch trotz Kortison-Gabe kommen die Schmerzen nach anfänglichem Erfolg zurück. Die Entzündungsmarker im Blut sind plötzlich viel zu hoch für Morbus Bechterew und Michael B. hat hohes Fieber. Hartnäckiger Verdacht Die dreijährige Bentja ist eigentlich ein fröhliches Kind - doch plötzlich weint sie oft, weil ihr Fuß weh tut. Mit Schmerzmitteln ist für fünf bis sechs Stunden alles gut, dann kommen die Schmerzen zurück. Noch währende Ärzte verschiedenen Diagnosen wie Wachstumsschmerzen oder psychischer Ursachen mutmaßen, tritt ein neues Problem auf: Das Blutbild zeigt, dass die weißen Blutkörperchen (Leukozyten) leicht abnehmen. Die Ärzte sind ratlos. Wanderschmerzen Cornelia G. kommt mit heftigen Schmerzen im Rücken zum Orthopäden. Dieser vermutet eine Überlastung und verordnet ihr ein Stützkorsett, da die vielbeschäftigte Geschäftsfrau keine Zeit für eine intensive Physiotherapie hat. Nach sechs Wochen sind die Rückenschmerzen verschwunden und die Patientin kann auf das Korsett verzichten. Doch nach kurzer Zeit treten erneut stechende Schmerzen auf - diesmal in den Hand- und Schultergelenken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abenteuer Diagnose