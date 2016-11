RBB 20:15 bis 21:00 Magazin Nie wieder krank Das Geheimnis der Dauergesunden Nie wieder krank - D 2016 2016-11-30 01:50 HDTV Merken Es gibt Menschen, die werden einfach nicht krank. Nicht nur Regierungschefs und Chefärzte sind darunter, sondern auch Menschen, die eigentlich ein unauffälliges Leben führen. Jeder kann das beobachten: der eine übersteht keinen Winter ohne mindestens zwei, wenn nicht drei Erkältungen, der andere ist mindestens einmal im Jahr richtig krank und dann gibt es die, die eigentlich immer gesund sind. Das ist nicht nur ein Traum für Arbeitgeber und Krankenkassen, die immense Kosten einsparen, sondern auch jedermanns Wunschtraum. Was ist das Geheimnis der ewig Gesunden? Und: Was kann man von ihnen lernen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: rbb Praxis Regie: Angelika Wörthmüller