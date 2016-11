BR Fernsehen 03:25 bis 03:55 Magazin Stationen Worauf warten wir noch? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Der Advent ist die Zeit des Wartens. Doch Warten ist eine Kunst, die vielen schwerfällt. Lieber planen und organisieren wir alles so, dass das Leben wie am Schnürchen läuft. Gerade in der Adventszeit, in der die Vorbereitungen für Weihnachten getroffen werden wollen. Doch: "Auf die größten, tiefsten, zartesten Dinge in der Welt müssen wir warten, da geht's nicht im Sturm, sondern nach den göttlichen Gesetzen des Keimens und Wachsens und Werdens", schreibt Dietrich Bonhoeffer. Welchen Sinn hat das Warten, und worauf warten wir heute eigentlich noch, darum geht es in "STATIONEN" zu Beginn der Vorweihnachtszeit. Religion erleben - der Name "STATIONEN" ist Programm. Ob Stationen einer persönlichen Entwicklung oder Stationen des Kirchenjahrs, die Feste der Religionen oder Stationen des Lebens: In der Sendung wird nachgefragt, wie Menschen denken und glauben und es wird den Zuschauern ermöglicht, Religion (mit) zu erleben und ihre eigene Orientierung in einer komplizierten Welt zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anna Kemmer Originaltitel: Stationen