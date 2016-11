BR Fernsehen 23:30 bis 01:15 Thriller 22 Kugeln - Die Rache des Profis F 2010 Nach dem Roman von Franz-Olivier Giesbert Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Einst war Charly Mattei ein berühmter und gefürchteter Gangsterboss in Marseille. Dann aber kehrte er dem Verbrechen den Rücken. Doch die Vergangenheit lässt den alternden Gangster nicht los: Bei einem Attentat wird Charly von 22 Kugeln getroffen - aber er überlebt und setzt von nun an alles daran, die Killer ausfindig zu machen. Bei seinem Rachefeldzug erkennt er schließlich, dass die größte Gefahr für ihn und seine Familie von jenen Menschen ausgeht, denen er am meisten vertraut hat. In der Unterwelt von Marseille ist Charly Mattei eine lebende Legende: Lange Jahre gehörte er zu den führenden Köpfen des organisierten Verbrechens - nur mit Drogenhandel wollte er nie etwas zu tun haben. Aber seine Zeiten als Gangster sind ohnehin vorbei. Vor geraumer Zeit trat Charly seine Revieranteile an seinen Jugendfreund und Partner Tony Zacchia ab. Seither führt er mit seiner Familie ein friedliches Leben in der südfranzösischen Provinz. Bis er eines Tages in Marseille von einer Gruppe maskierter Killer attackiert wird. 22 Kugeln treffen seinen Körper - doch wie durch ein Wunder überlebt Charly den blutigen Anschlag. Die Polizistin Marie Goldman wird mit dem Fall betraut. Sie hat noch eine alte Rechnung mit dem Ex-Mafioso offen, glaubt sie doch, dass er einst ihren Ehemann tötete. Aber Charly denkt gar nicht daran, ihr Hinweise auf die Attentäter zu geben. Nach einem weiteren, missglückten Mordanschlag flüchtet er in ein sicheres Versteck und beschließt, die Killer auf eigene Faust zur Strecke zu bringen. Bei seinem Rachefeldzug findet Charly bald heraus, dass die größte Gefahr für ihn und seine Familie von jenen Menschen ausgeht, denen er am meisten vertraute. Die Geschichte von "22 Kugeln - Die Rache des Profis" wurde von dem realen Fall des Mafiabosses Jacques Imbert inspiriert, der 1977 in Marseille von ebenso vielen Kugeln eines Killerkommandos getroffen wurde - und überlebte. Produzent Luc Besson ("Leon - Der Profi") und Regisseur Richard Berry machen daraus einen düsteren Thriller, der nicht nur durch mitreißende Actionszenen überzeugt, sondern auch durch glaubwürdige Charaktere. Den brutalen Gegenspieler von Jean Reno verkörpert eindringlich Kad Merad, hierzulande vor allem durch Komödien wie "Fasten auf Italienisch" und "Willkommen bei den Sch'tis" bekannt. "Optisch überzeugt der Film mit düsteren Bildern in warmen Farbtönen. Souverän inszeniert Berry halsbrecherische Verfolgungsjagden durch die kurvigen, steilen Straßen Marseilles und lässt in Feuergefechten die Kugeln fliegen. Die Action ist großartig." (Danica Bensmail, Die Zeit, 03.12.2010) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Reno (Charly Matteï) Kad Merad (Tony Zacchia) Jean-Pierre Darroussin (Martin Beaudinard) Marina Foïs (Marie Goldman) Richard Berry (Aurelio Rampoli) Philippe Magnan (Pothey) Carlo Brandt (Fontarosa) Originaltitel: L'immortel Regie: Richard Berry Drehbuch: Richard Berry, Mathieu Delaporte, Alexandre de La Patellière, Eric Assous Kamera: Thomas Hardmeier Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 18