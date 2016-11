BR Fernsehen 21:00 bis 21:45 Magazin Kontrovers Kontrollversagen - Bestnoten für Skandalseniorenheim / Krisenintervention: Helfer allein gelassen / Medizinskandal: Der Pharmariese und die Duogynon-Opfer / Jubiläum: 70 Jahre Bayerische Verfassung / Bayern-Quiz: Kennen Sie Ihre Rechte? / Nachschlag: Was sonst noch geschah ? D 2016 2016-11-30 23:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Kontrollversagen - Bestnoten für Skandalseniorenheim Die Vorwürfe wiegen schwer: Dubiose Todesfälle, leergeräumte Konten, Medikamenten-Panscherei - und trotzdem bekommt ein Altersheim in Unterfranken immer wieder Bestnoten von den Krankenkassen. Auch die staatliche Aufsichtsbehörde schaut sich das Heim näher an und findet keine schwerwiegenden Mängel. Wie kann das sein? Krisenintervention: Helfer allein gelassen Der Prozess wegen des Zugunglücks von Bad Aibling steht kurz vor dem Ende.. Als eine Konsequenz aus der Tragödie fordern Helfer der Krisenintervention mehr Unterstützung. In Bad Aibling wurden sie am Unglücksort zeitweise falsch eingesetzt, weil sie niemand richtig koordiniert hat. Opfer und Helfer fanden nicht zueinander. Ein häufiges Problem. Außerdem hapert es an der Ausbildung. Wieviel ist dem Staat die Hilfe wirklich wert? Medizinskandal: Der Pharmariese und die Duogynon-Opfer Viele Kinder kommen in den 60er und 70er Jahren mit Missbildungen auf die Welt. Ihre Mütter haben Duogynon verschrieben bekommen. Hersteller war das Pharmaunternehmen Schering. Dessen Nachfolger Bayer verweist darauf, dass die Schädigungen der Kinder längst verjährt sind. Kontrovers hat immer wieder über den Duogynon-Skandal berichtet. Jetzt versuchen die Betroffenen, in Großbritannien Recht zu bekommen. Dort sind die Verjährungsfristen länger. Jubiläum: 70 Jahre Bayerische Verfassung Welche Rolle spielte die Schweiz für Bayerns Verfassung? Was hat es mit dem Schwammerlparagrafen auf sich? Und was macht Bayern zum Volksstaat? Kontrovers mit einem Streifzug durch die Bayerische Verfassung und ihre Geschichte, auf der Suche nach der Antwort: Wie aktuell ist unsere Verfassung? Bayern-Quiz: Kennen Sie Ihre Rechte? Kennen Sie Ihre Grundrechte als bayerischer Bürger? Die "Verfassung des Freistaats Bayern" gilt immerhin als eine der bürgerfreundlichsten Verfassungen der Welt. Klicken Sie sich schlau! Nachschlag: Was sonst noch geschah - Nicht nur die großen Geschichten sind es wert, erzählt zu werden. Manchmal sind es auch die am Rande. Über verirrte und verwirrte Politiker, erstaunliche Auftritte und Fehltritte. Unser Nachschlag mit den Highlights der Woche! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kontrovers