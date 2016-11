BR Fernsehen 12:00 bis 13:30 Komödie Alles was recht ist D 2008 2016-11-30 01:25 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die eigenwillige Richterin Lena Kalbach wird vom Landgericht Frankfurt ausgerechnet in ihre Heimatstadt Fulda strafversetzt. Lenas erwachsene Tochter Nike, die in Fulda als Staatsanwältin Karriere macht, ist über das plötzliche Auftauchen ihrer Mutter alles andere als begeistert - könnten die zwei Frauen gegensätzlicher doch kaum sein. Tatsächlich dauert es nicht lange, bis die Alt-68erin Lena das geordnete Familienleben ihrer konservativen Tochter gehörig durcheinanderbringt. Die erfahrene Richterin Lena Kalbach ist eine Frau mit moralischen Prinzipien - und wenn sie diese verletzt sieht, vergisst sie schon mal ihre juristischen Pflichten. So etwa, als es dem gewieften Anwalt Teddy Klein gelingt, einen Mandanten mit windigen Methoden frei zu boxen: Empört verweigert Lena die Urteilsverkündung! Zur Strafe wird die aufmüpfige Richterin vom Landgericht Frankfurt in die hessische Provinz versetzt - ausgerechnet in ihre Heimatstadt Fulda, deren Enge sie vor 30 Jahren entflohen war. Hier lebt ihre erwachsene Tochter Nike, die am örtlichen Gericht als Staatsanwältin arbeitet, mit ihrem Mann Johannes und ihren beiden Kindern Clara und Emanuel. Während Johannes und die Kinder sich freuen, ist Nike nicht gerade begeistert vom plötzlichen Auftauchen ihrer Mutter. Kein Wunder: Die quirlig-rebellische Alt-68erin Lena und ihre traditionsbewusste, strenge Tochter könnten unterschiedlicher kaum sein. Aber auch am Amtsgericht der verschlafenen Provinzstadt sorgt Lena für ungewohnte Unruhe. Der renommierte Zeitungsverleger Dr. Jobst Grübel soll wegen Unzurechnungsfähigkeit von seinen Kindern entmündigt werden - und als Anwalt fungiert dabei Lenas "Lieblingsfeind" Teddy Klein. 2 Teile, täglich In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michaela May (Dr. Lena Kalbach) Fritz Karl (Teddy Klein) Anna Schudt (Dr. Nike Reichert) Oliver Breite (Johannes Reichert) Helmfried von Lüttichau (Dr. Kästle) Vadim Glowna (Dr. Jobst Grübel) Joy Maria Bai (Narantuya) Originaltitel: Alles was recht ist Regie: Zoltan Spirandelli Drehbuch: Sebastian Andrae, Hermann Kirchmann Kamera: Carl-F. Koschnick Musik: Konstantin Wecker, Marcel Barsotti, Ulrich Reuter Altersempfehlung: ab 6