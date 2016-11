SAT.1 Gold 17:45 bis 18:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Haus des Schreckens USA 1992 2016-12-01 11:35 Merken In den Universal Studios in Hollywood soll ein Krimi von Jessica verfilmt werden. Sie fliegt nach Kalifornien, um bei den Dreharbeiten anwesend zu sein. Sowohl die Assistentin der Produktion, Caroline, als auch der Filmproduzent Darryl Heyward begrüßen Jessica freudig. Die Hauptdarstellerin erweist sich allerdings als ziemlich kapriziös. Darryl hat eine Auseinandersetzung mit Monica, der Frau eines seiner Finanziers. Caroline wird Zeugin, wie Monica ihn daraufhin bedroht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Lar Park-Lincoln (Caroline Pryce) Ron Leibman (Darryl Heyward) Michelle Johnson (Monica Chase) Stuart Whitman (Ben Miller) Paula Prentiss (Leonora Holt) Daniel Bardol (John Cavershaw) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Pullen Shaw Drehbuch: Michael Straczynski Kamera: Peter Salim Musik: Jeff Sturges Altersempfehlung: ab 12