SAT.1 Gold 15:10 bis 16:00 Krimiserie Diagnose: Mord Geheimnisvolle Fotos USA 1996 Merken Darlene wird von zwei Männern in einen Wald entführt, wo sie erschossen werden soll. Der potenzielle Killer jedoch verschont sie und bittet sie, ihn heimlich anzurufen. Kurz darauf wird er tot aufgefunden. Mark recherchiert, dass es sich um den Ex-Polizisten Blaine handelt. Inzwischen wurden Dr. Sloans Urlaubsfotos verwechselt. Dadurch stößt Sloan auf die Zeugin eines anderen Mordes, die sich in einem Motel versteckt hält. Auch sie hatte Bekanntschaft mit Blaine gemacht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda Bentley-Livingston) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Michael Tucci (Norman Briggs) Hillary Danner (Darlene Mix) Stephen Furst (Vic Slovak) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Bruce Seth Green Drehbuch: Steve Hattman Kamera: Michael Negrin Musik: Dick DeBenedictis