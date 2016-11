n-tv 15:20 bis 15:40 Magazin Ratgeber - Steuern & Recht Teilzeit vs. Vollzeit - Was sagt das Arbeitsrecht? / Der Anwalt aus dem Internet - Wie gut ist die Rechtsberatung aus dem Internet? / Knöllchen am Himmel - Wie Behörden Jagd auf Drohnen machen D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Teilzeit vs. Vollzeit - Was sagt das Arbeitsrecht? / Der Anwalt aus dem Internet - Wie gut ist die Rechtsberatung aus dem Internet? / Knöllchen am Himmel - Wie Behörden Jagd auf Drohnen machen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Carola Ferstl Originaltitel: Ratgeber - Steuern & Recht