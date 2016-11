SAT.1 Emotions 15:10 bis 15:40 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 101 D 2005 2016-12-01 09:35 16:9 Merken Die Aktienkurse fallen, und David macht sich persönlich auf den Weg zu den Streikenden nach Tschechien. Lisa hat großen Respekt vor Davids Verhalten, sie möchte unter diesen Umständen nicht in seiner Haut stecken. Diesen Gedanken hätte sie jedoch besser nicht laut aussprechen sollen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Nina-Friederike Gnädig (Sabrina Hofmann) Ulrike Mai (Helga Plenske) Volker Herold (Bernd Plenske) Wilhelm Manske (Friedrich Seidel) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Marcus Schmidt-Märkl