SAT.1 Emotions 09:15 bis 09:45 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 98 D 2005 16:9 Merken Während Lisa sich von den Folgen ihrer Gehirnerschütterung erholt, gerät David bei "Kerima" immer stärker unter Druck. Nicht einmal Mariella ist ihm in dieser Situation eine Stütze, da sie ihm - aus schlechtem Gewissen wegen Lars - gerade jetzt die Pistole an die Brust setzt. Max und Yvonne machen sich nach ihrer Trennung gegenseitig eifersüchtig, doch glücklich werden sie damit nicht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Alexander Sternberg (Max Petersen) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Nina-Friederike Gnädig (Sabrina Hofmann) Bärbel Schleker (Yvonne Kuballa) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Michaela Zschiechow

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 235 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:14

Seit 87 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:55

Seit 30 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:50

Seit 30 Min.