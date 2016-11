MDR 03:05 bis 03:35 Magazin Außenseiter Spitzenreiter Gesucht und gefunden von Madeleine Wehle D 2016 2016-12-01 05:45 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die deutschen Bobsportler gehören zur Elite im Eiskanal. Ob Weltcupgewinner, Europa-, Weltmeister oder Olympiasieger, jeden Winter fahren sie in der Weltspitze mit. Und doch hat einer neben dem intensiven Training Zeit, einer anderen Leidenschaft nachzugehen. Bob-Anschieber Marko Hübenbecker hat sich auf Handy-Weitwerfen spezialisiert und es auf diesem Terrain schon zum Weltmeistertitel gebracht. Außerdem porträtiert "Außenseiter" einen Urologen, der den Beruf zum Hobby gemacht hat und jetzt Nachttöpfe sammelt. Fast 350 Stück aus den letzten zwei Jahrhunderten und von allen Kontinenten schmücken seine Praxis. Und pünktlich zum Start der Adventszeit wird es auch weihnachtlich. "Außenseiter" hat in Niedersachsen jemanden gefunden, der die größte und umfangreichste Weihnachtsbeleuchtung in seinem Garten installiert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Außenseiter - Spitzenreiter