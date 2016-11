MDR 00:20 bis 01:30 Musik Rockpalast Kult: Foo Fighters D 2000 Stereo Live TV Merken Die "Foo Fighters" sind die Band des Multi-Instrumentalisten, Workaholics und Ex-Nirvana Drummers Dave Grohl. Der Tod von Kurt Cobain sorgt im April 2004 für das Ende der wohl größten Grungeband aller Zeiten. Dave Grohl, der damalige Drummer von Nirvana, bleibt jedoch nicht lange untätig. Grohl gründet neun Monate später die "Foo Fighters", wechselt das Schlagzeug gegen ein Mikro und eine Gitarre aus und nimmt im Studio das gleichnamige Soloalbum auf. "Foo Fighters" bleibt jedoch nur kurzfristig ein Soloprojekt - um auch live überzeugen zu können, stellt Grohl noch im gleichen Jahr eine Band zusammen. Von Kritikern wird ihr zunächst keine große Zukunft vorausgesagt. Sie sollten unrecht behalten: Titel wie "Big Me" sind gleich zu Beginn so erfolgreich, dass sie sich direkt in den Charts wiederfinden und die "Foos" avancieren kurzerhand zum Headliner großer Festivals - bis heute. Selbst nach 16 Jahren wird Dave Grohl nicht müde und veröffentlicht 2011 das bislang erfolgreichste Album: "Wasting Light" schafft es in den USA, Großbritannien und Deutschland jeweils auf Platz 1. Wie kaum ein anderer Songwriter versteht es Grohl, harten Gitarrensound mit melodiösen Gesangsharmonien zu verbinden. Ihr seht eine Konzertaufzeichnung vom Bizzare Festival in Weeze aus dem Jahr 2000. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Rockpalast Kult