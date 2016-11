WDR 00:25 bis 01:00 Dokumentation Tödliche Exporte D 2015 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Es geht um ein Millionengeschäft, das bezweckte, was die Bundesregierung zuvor ausdrücklich verboten hatte: Tausende deutsche Sturmgewehre vom Typ "G36" gerieten in den mexikanischen Drogenkrieg. Exemplarisch zeigen die Recherchen des Filmemachers Daniel Harrich, wie leicht der politische Grundsatz - keine Waffen in Kriegs- und Krisengebiete, Folter- und Polizeistaaten - von deutschen Waffenhändlern umgangen werden kann. Und wie unverdächtige Ingenieure, Juristen und Manager diesen schmutzigen Waffendeal einfädelten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tödliche Exporte Regie: Daniel Harrich