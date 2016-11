WDR 22:10 bis 22:55 Reportage die story D 2016 2016-12-04 13:15 Stereo Untertitel HDTV Merken Annika S. ist das Opfer eines Rasers. Vor fünf Jahren knallte er in das Taxi, in dem sie gerade saß. Der Täter hatte Rennfahrer gespielt, ohne Rücksicht auf das Leben anderer, das Leben von Annika. Sie und ihre Freundin wurden schwer verletzt. Knochenbrüche, Blasenriss, Wirbelsäule angeknackst - mit Glück überlebten sie, ihre Freundin und der Fahrer des Taxis den Crash. Lange hat Annika überlegt, ob sie Ihre Geschichte erzählen will. Zu viele Bilder, die dann wieder hoch kommen, zu viele quälende Gedanken an den Unfall, der kein Ende hat. Der Raser wurde damals erwischt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: die story Regie: Mathias Budzinski