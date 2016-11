WDR 11:55 bis 12:45 Dokusoap Pinguin, Löwe & Co. Geschichten aus dem Zoo Münster D 2006 Stereo Untertitel Live TV Merken Inventur bei den Flughunden. Wie kann man die Anzahl der fliegenden Fledermäuse bestimmen? Einfacher ist das bei den Eierschlangen. Genau drei dieser Exemplare bekommen heute ein neues Terrarium. Zum Einzug gibt es für die Eierschlangen ein Festessen. Wie der Name schon verrät: Vogeleier. Und auch die Orang-Utans werden verwöhnt. Ihre Pfleger haben ihnen süße "Rosinen-Hölzer" gespickt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pinguin, Löwe & Co.