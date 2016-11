Das Erste 02:55 bis 04:43 Drama Miral F, ISR, I, IND 2010 Nach dem gleichnamigen Buch von Rula Jebreal Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jerusalem, in den späten 1980er Jahren. Krieg und Bombenterror prägen das Leben der hübschen jungen Miral (Freida Pinto), die in Ostjerusalem unter der Obhut ihres liebevollen Vaters Jamal (Alexander Sidding), eines gemäßigten Geistlichen, aufwächst. Ihre Mutter Nadia (Yasmine Al Masri) leidet an den Folgen eines sexuellen Missbrauchs, der sie in die Alkoholsucht getrieben hat. Nach deren Selbstmord muss Jamal die Tochter schweren Herzens ins Waisenhaus geben. Doch Miral hat Glück im Unglück, denn die Siebenjährige kommt in das renommierte Dar-Al-Tifl-Institut. Dessen Leiterin, die charismatische Hind Husseini (Hiam Abbass), eröffnet jungen Frauen nicht nur eine der wenigen Möglichkeiten, ihre Persönlichkeit zu entfalten und eine gute Ausbildung zu erhalten - "Mama Hind" erzieht ihre palästinensischen Schützlinge auch zu Menschlichkeit und Gewaltverzicht. Als die 16-jährige Miral sich in den PLO-Aktivisten Hani (Omar Metwally) verliebt, gerät sie in ein persönliches Dilemma: Soll sie an dessen Seite den Weg des bewaffneten Kampfes einschlagen oder weiterhin nach "Mama Hinds" pazifistischen Idealen leben? Nach seiner Hommage an den kubanischen Schriftsteller Reinaldo Arenas ("Bevor es Nacht wird") und dem gefeierten Biopic "Schmetterling und Taucherglocke" wirft Ausnahme-Regisseur Julian Schnabel einen persönlichen Blick auf einen weltpolitischen Schlüsselkonflikt: Nach dem autobiografischen Roman der palästinensischen Autorin Rula Jebreal entstand ein Frauendrama, das mit der israelischen Staatsgründung beginnt und dem Oslo-Abkommen zur Beendigung des Nahostkonflikts endet. Der malende Filmemacher verknüpft dokumentarisches und inszeniertes Material zu einem faszinierenden Gewebe aus Licht und Farben. Neben dem aus "Slumdog Millionär" bekannten Bollywood-Star Freida Pinto und der israelisch-arabischen Darstellerin Hiam Abbass sind Vanessa Redgrave und Willem Dafoe zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Freida Pinto (Miral) Hiam Abbass (Hind Husseini) Yasmine Elmasri (Nadia) Alexander Siddig (Jamal) Ruba Blal (Fatima) Omar Metwally (Hani) Willem Dafoe (Eddie) Originaltitel: Miral Regie: Julian Schnabel Drehbuch: Rula Jebreal Kamera: Eric Gautier Musik: Olivier Daviaud Altersempfehlung: ab 12