Das Erste 20:15 bis 21:45 Drama Die vierte Gewalt D 2016 2016-11-30 00:20 Stereo Untertitel HDTV Dem Journalisten Jan Schulte werden brisante Informationen über die Gesundheitsministerin zugespielt. Sie soll für eine unrechtmäßig vorgezogene Herztransplantation bei ihrem Bruder gesorgt haben. Doch nach kurzer Zeit verschwinden die belastenden Unterlagen. Jan forscht nach – und merkt, dass die Presse in diesem Machtspiel nicht unbefleckt bleibt. – Eindringliches Werk mit realistischem Hintergrund um Moral und journalistische Integrität Schauspieler: Benno Fürmann (Jan Schulte) Franziska Weisz (Dr. Katharina Pflüger) Oliver Masucci (Tobias Weishaupt) Devid Striesow (Frank Gruber) Jördis Triebel (Britta) Ulrich Matthes (Herausgeber) Nicole Mercedes Müller (Mara Schulte) Originaltitel: Die vierte Gewalt Regie: Brigitte Maria Bertele Drehbuch: Jochen Bitzer Kamera: Ngo The Chau Musik: Julian Maas, Christoph M. Kaiser