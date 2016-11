Das Erste 15:10 bis 16:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2585 D 2016 2016-11-30 15:10 Stereo Untertitel HDTV Neue Folge Live TV Merken Oskar erfährt, dass Melli im Auftrag von André die Uhr verkaufen soll, die sie vor einer Weile im Wald gefunden hat. Nur Oskar weiß, dass diese Uhr Philipp von Kehling gehört - dem Mann, den seine Schwester Pia umgebracht hat, als dieser einst versuchte, sie zu vergewaltigen. Er will die Uhr deshalb endgültig verschwinden lassen - Auch wenn Clara der Kuss mit William gefallen hat, macht sie ihm klar, dass sie in ihm nur einen guten Freund sieht. Charlotte versucht, Verständnis für Nils aufzubringen, der Natascha bei ihrer Autobiografie hilft. Als Charlotte Natascha anbietet, sie ebenfalls zu unterstützen, lehnt Natascha dankend ab. Als André bei einem Telefonat mit Hildegard erfährt, dass Melli seinetwegen ein Restaurant gepachtet hat, fühlt er sich dazu verpflichtet, sich an den Kosten zu beteiligen. André beauftragt Melli, seine Uhr zu verkaufen und mit dem Erlös die erste Pacht für das Restaurant zu bezahlen. Melli hofft, dass André nun bald an den "Fürstenhof" zurückkehren wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Melanie Wiegmann (Natascha Schweitzer) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Felix Bärwald, Carsten Meyer-Grohbrügge Drehbuch: Günter Overmann, Oliver Philipp