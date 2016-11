Disney Channel 18:20 bis 18:35 Trickserie Phineas und Ferb Der flinke Zusteller USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Phineas und Ferb bauen ihre Version eines perfekten Freizeitparks. Doofenschmirtz baut einen Saft-inator, um das Rathaus in Saft zu verwandeln, aber seine Pläne werden von Paul, einem unglücklichen Paketzusteller durchkreuzt. Nachdem er jedoch dabei behilflich ist Doofenschmirtz zu besiegen, fängt er an seinen Job zu mögen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire