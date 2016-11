Disney Channel 09:20 bis 09:50 Trickserie Jake und die Nimmerland Piraten Käpt'n Hooks neuer Haken / Der Nimmer-Schlüssel USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Käpt'n Hook erfindet einen 'Einer-für-Alles'-Haken. Doch als sich diese tolle neue Erfindung plötzlich selbstständig macht, helfen Jake und seine Piratenfreunde, den wilden Haken von Käpt'n Hook wieder einzufangen. (b) Käpt'n Hook findet heraus, dass Jake und seine Freunde auf der Suche nach dem Nimmer-Schlüssel sind. Das ist ein ganz besonderer Schlüssel, der das Schloss zu jedem Schatz öffnen kann. Und den will der fiese Käpt'n Hook natürlich für sich haben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jake and the Never Land Pirates Regie: Howy Parkins Drehbuch: Mark Seidenberg

