ZDF 20:15 bis 22:00 Show Die schönsten Weihnachts-Hits Spendengala mit Carmen Nebel live aus München D 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 HDTV Die jährliche Spendengala mit Carmen Nebel. Der Volksmusikstar führt auch in diesem Jahr durch die Gala zugunsten von „Brot für die Welt" und „Misereor". Unter anderem präsentiert Moderator Mitri Sirin ein Hilfsprojekt. Zu den musikalischen Gästen gehören Paul Potts und Ella Endlich, die mit einem Duett auf die Weihnachtszeit einstimmen. Moderation: Carmen Nebel Gäste: Gäste: Andrea Berg, David Garrett, Wencke Myhre, Harlem Gospel Singers, Caught in the Act, Sinatra & Friends, Paul Potts, Ella Endlich. Gäste: Cornelia Poletto, Wolfgang Lippert, Isabell Werth, Kolja Kleeberg, Franziska Reichenbacher, Mitri Sirin, Stefan Jürgens Originaltitel: Die schönsten Weihnachts-Hits Regie: Utz Weber