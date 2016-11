ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Terminstau beim Facharzt - Was taugen Termin-Servicestellen? / Leckerer Kürbiseintopf - Kochen mit Armin Roßmeier / Grabstein als Gartengestaltung - Was ist erlaubt? / Was hilft bei Eisenmangel? - Müde, unkonzentriert und kurzatmig D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Schauspielerin Chiara Schoras hat bereits in vielen TV-Produktionen mitgewirkt: In der Reihe "Bozen-Krimis" mimte sie beispielsweise die selbstbewusste Kommissarin Sonja Schwarz, und in den Kinohits "Rubinrot" und "Saphirblau" überzeugte sie als Margarete Tilney. Aktuell spielt sie in der ersten Drama-Serie in ZDFneo mit: "Tempel", immer dienstags um 21:45 Uhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Ballschuh Gäste: Gäste: Chiara Schoras (Schauspielerin) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich