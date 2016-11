NDR 00:15 bis 00:40 Serien Onkel Bräsig Pümpelhagen D 1978 Stereo Live TV Merken Bräsig ist seit einiger Zeit Pensionär, während sein Freund Karl Hawermann noch als Inspektor das große Gut Pümpelhagen bewirtschaftet. Er kann dies relativ selbstständig tun, denn der Gutsherr, der alte Kammerrat von Rambow, lebt in Rostock. Nur im Sommer kommt er mit seiner Familie für einige Wochen aufs Land. Bei einem solchen Aufenthalt offenbaren sich seine wirtschaftlichen Schwierigkeiten: Sein Sohn Axel ist beim Militär. Er ist leichtsinnig, macht hohe Spielschulden und muss sich Geld zu Wucherzinsen leihen. So geraten Wechsel in die Hände von Leuten, die das Gut Pümpelhagen gern aufkaufen wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fritz Hollenbeck (Onkel Bräsig) Joachim Wolff (Pomuchelskopp) Robert Zimmerling (Karl Hawermann) Bettina Dörner (Mining) Christiane Stolte (Luise) Originaltitel: Onkel Bräsig Regie: Volker Vogeler Drehbuch: Irene Rodrian, Arno Alexander Kamera: W.P. Hassenstein Musik: Jens-Peter Ostendorf