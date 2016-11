NDR 18:15 bis 18:45 Reportage Wie geht das? Winzige Welten - Niedersachsen in Miniatur D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Damit das Leeraner Minaturland, Deutschlands zweitgrößte Modellanlage, gebaut werden kann, benötigen die Modellbauer vor allem viel Einfallsreichtum. So entsteht das Bad Zwischenahner Meer aus einer riesigen Plexiglasplatte, die, durch entsprechende Bemalung an der Unterseite, für optische Tiefe sorgt. Und auch die Gestaltung der Grasflächen ist eine Wissenschaft für sich: Damit die kleinen Fasern stehen bleiben, bedienen sich die Modellbauer der Elektrostatik. In einer 1.200 Quadratmeter großen Halle steht in Leer eine einzigartige Modellbaulandschaft, die Ostfriesland mit seinen zahlreichen Sehenswürdigkeiten originalgetreu abbildet. Nun soll die Fläche um 2.500 Quadratmeter erweitert werden. Knapp 180.000 Gebäude, Bäume und Figuren müssen die Modellbauer jetzt gestalten, die Elektriker ein Schienennetz für 500 Züge und Waggons konstruieren und programmieren. Das Team hat in einer gepachteten Werkstatt in Hesel damit begonnen, die neue Modellwelt zum Leben zu erwecken: von der A28 bis zum Kramermarkt in Oldenburg. Die Reportage aus der Reihe "Wie geht das?" zeigt, wie Modellbau im großen Stil und unter enormem Zeitdruck funktioniert und mit welchen Tricks das Team arbeitet, um den Norden möglichst originalgetreu nachzubilden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wie geht das? Regie: Svenja Harks