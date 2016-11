NDR 12:10 bis 12:55 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 633 Verdachtsmomente D 2014 Untertitel HDTV Live TV Merken Dr. Rolf Kaminski kommt morgens in die Klinik und beobachtet einen Streit zwischen Sylvie Meinert und Walter Hahn, der gerade nach einer Darmoperation entlassen wurde. Walter gerät wegen einer Nichtigkeit derart in Rage, dass er gegen Sylvie, mit der er seit Längerem eine heimliche Beziehung führt, die Hand erhebt. Kaminski geht dazwischen und es kommt zu einem Handgemenge. In dessen Folge stürzt Walter und seine OP-Wunde reißt auf. Walter muss notoperiert werden und gibt Kaminski die Schuld. Sylvie Meinert beobachtet bei ihrem Freund schon eine längere Zeit diese Aggressionen, sie hat zunehmend Angst vor ihm und untermauert Walters falsche Schuldzuweisung. Als plötzlich Oberkommissar Gassmann in der Klinik auftaucht und den Belegarzt verhören will, weist Kaminski jede Schuld von sich. Er hält die Vorwürfe für lächerlich und verweigert die Aussage. Gassmann verhaftet Kaminski. Indessen hat Sarah Marquardt die Verlegung des jungen Jan Herzog mit einem fortgeschrittenen Nierentumor in die Sachsenklinik veranlasst. Jan schwebt in Lebensgefahr und muss dringend operiert werden. Doch der Einzige, der diese OP durchführen kann, sitzt gerade im Gefängnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthias Komm (Walter Hahn) Deborah Kaufmann (Sylvie Meinert) Arnfried Lerche (Erich Gassmann) Dominik Paul Weber (Jan Herzog) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: John Delbridge Drehbuch: Kathleen Stephan Kamera: Bernhard Wagner, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia