Ende der 70er Jahre fand der Terror der RAF seinen Höhepunkt in den Morden an Hanns Martin Schleyer, Jürgen Ponto sowie der dramatischen Entführung der "Landshut". Bis heute ist der RAF-Terror präsent. Über die Täter wissen wir viel. Aber was wissen wir über die Opfer? Wer waren sie, wie lebten sie, und wie gehen ihre Angehörigen mit den Folgen des Terrors heute um? In diesem Film reden erstmals nur die Opfer des RAF-Terrors. Die Verbrechen des Herbst 1977 sind für viele Menschen nur eine Episode der deutschen Geschichte. Die Erinnerungen daran sind längst verblasst. Doch einige Menschen leiden bis heute unter den Taten der RAF: die Opfer und ihre Angehörigen. Anne Siemens, die Autorin des Buches "Für die RAF war er das System, für mich der Vater" und Filmregisseur Henning Rütten haben mit den Angehörigen der Opfer und Überlebenden des Terrors gesprochen. So erzählt zum Beispiel Annemarie Eckhardt, Witwe des 1972 von der RAF ermordeten Polizisten Hans Eckhardt, ihre Geschichte zum ersten Mal im Fernsehen. Von Politik und Gesellschaft fühlen sich die meisten allein gelassen und schlimmer noch für die Angehörigen: Viele der Ermordeten sind bereits in Vergessenheit geraten. Originaltitel: "Wer gab Euch das Recht zu morden?"