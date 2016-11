ZDFinfo 22:25 bis 23:10 Dokumentation Skandal! Politische Affären in Deutschland Das Starfighter-Desaster (ab 1959) D 2015 Stereo 16:9 Merken Von insgesamt 916 Starfighter-Flugzeugen der Bundeswehr stürzte jedes dritte ab 116 Piloten starben. Das Flugzeug, ab 1959 im Einsatz, bekam den Beinamen "Witwenmacher". Bestechungsvorwürfe bei der Beschaffung machten die Geschichte zusätzlich zu einem Politikum. Die Geschichte der Starfighter zog sich bis in die 80er Jahre hinein, als die letzten Maschinen außer Dienst gestellt wurden. Eine Gelegenheit, in der Doku-Reihe "Skandal! Politische Affären in Deutschland" das Thema Bundeswehr, Ausrüstung und Beschaffung aufzugreifen. Wie positioniert sich Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Skandal! Politische Affären in Deutschland