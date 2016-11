ZDFinfo 15:05 bis 15:50 Dokumentation Das Grauen des Krieges Wenn Soldaten zu Bestien werden D 2014 2016-12-06 03:30 Stereo 16:9 Live TV Merken Deutsche Wachmannschaften im Zweiten Weltkrieg, die sich grinsend und mit Peitschen in der Hand neben gefangenen Sowjetsoldaten fotografieren lassen: Was macht der Krieg mit den Menschen? Berüchtigt sind die Bilder amerikanischer GIs, die in Abu Ghuraib mit misshandelten Gefangenen für Fotos posieren. Korea, Vietnam, Irak und Afghanistan: Experten zeigen, wie Soldaten im Kampfeinsatz jede Moral vergessen und zu skrupellosen Mördern werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wenn Soldaten zu Bestien werden - Das Grauen des Krieges Regie: Nina Adler