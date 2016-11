TNT-Serie 03:10 bis 03:55 Comedyserie Parenthood Gefühle kann man nicht erzwingen USA 2014 16:9 Merken Nach einer herzzerreißenden Entdeckung liegt Max mit einem anderen Schüler im Clinch. Kristina schützt Max zwar vor der Strafe in der Schule, doch vor seinem Liebeskummer kann sie ihn nicht bewahren. Wegen der finanziellen Schwierigkeiten, in denen das Luncheonette steckt, sucht sich Jasmine einen Job. Hank muss lernen, sich durchzusetzen, als Ruby sein Vertrauen missbraucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Adam Braverman) Lauren Graham (Sarah Braverman) Dax Shepard (Crosby Braverman) Monica Potter (Kristina Braverman) Erika Christensen (Julia Braverman-Graham) Sam Jaeger (Joel Graham) Savannah Paige Rae (Sydney Graham) Originaltitel: Parenthood Regie: Lawrence Trilling Drehbuch: Jessica Goldberg Musik: Jason Derlatka