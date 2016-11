TNT-Serie 17:55 bis 18:40 Krimiserie The Closer Der Maulwurf USA 2005 16:9 Merken Nach den traumatischen Ereignissen bei ihrem letzten Fall wird Brenda vom Dienst suspendiert, während Taylor interimsweise ihren Posten einnimmt. Doch Hilfe naht von unerwarteter Seite: Brenda erhält die Chance, ihrem alten CIA-Freund Andrew bei der Ermittlung zum Mord an einem libanesischen Teenager zu helfen. Dafür braucht sie ihre Kollegen, nur Taylor darf davon nichts mitbekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) Tony Denison (Andy Flynn) J.K. Simmons (Will Pope) Corey Reynolds (David Gabriel) Jon Tenney (Fritz Howard) Robert Gossett (Captain Taylor) G.W. Bailey (Detective Lt. Provenza) Originaltitel: The Closer Regie: Arvin Brown Drehbuch: Hunt Baldwin, John Coveny Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine