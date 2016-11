TNT-Serie 09:20 bis 10:10 Krimiserie Quincy Macht ohne Ohnmacht USA 1976 Merken Schauspielerin Roberta Rhodes wird tot in ihrem Schlafzimmer aufgefunden. Die Polizei geht zunächst von einem Selbstmord aus. Bis Quincy von einem Reporter erfährt, dass der Abgeordnete Charles Sinclair die verhängnisvolle Nacht mit dem Filmstar verbracht hat und sie wahrscheinlich als letzter gesehen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John S. Ragin (Dr. Astin) Joseph Roman (Sgt. Brill) Robert Ito (Sam) Garry Walberg (Lt. Monahan) Val Bisoglio (Danny) Robert Foxworth (Charles Sinclair) June Lockhart (Clara Rhodes) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Noel Black Drehbuch: Michael Kozoll, Glen A. Larson, Lou Shaw Kamera: Ben Colman Musik: Stu Phillips Altersempfehlung: ab 6

