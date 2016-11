MTV 23:55 bis 00:50 Unterhaltung Are You the One? Kopf hoch, und weitermachen. USA 2013 Merken In dem ambitioniertesten Dating-Experiment überhaupt haben wir zehn Singlefrauen ausgewählt und ihnen in einem ausgeklügelten Verfahren den perfekten Partner zugeordnet. Sie alle sind nun gemeinsam in Puerto Rico und wollen herausfinden, wer der perfekte Partner für sie ist. Wenn sich alle Paare finden, teilen sie sich den größten Gewinn der MTV-Geschichte: eine Million Dollar. Aber diesmal - ist etwas anders. Eine elfte Frau zieht ins Haus, denn für einen der Männer gibt es zwei perfekte Partnerinnen. Der Wettlauf um die Kabine der Wahrheit beginnt, denn elf sind eine zu viel, und die fährt wieder nach Hause ohne Geld und ohne Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Are You the One?