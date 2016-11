Action mit Natalie Portman und Hugo Weaving: In naher Zukunft ist Großbritannien zu einem faschistischen Staat geworden. Nur ein Mann kämpft gegen die Unterdrückung: Der maskierte "V" benutzt dabei jedoch Terrorpraktiken. Als er die attraktive Evey aus den Fängen der Geheimpolizei befreit, wird die Frau zu seiner Komplizin. Aber während ihres Kampfs gegen die unterdrückende Obrigkeit kommt sie dem Geheimnis von Vs Vergangenheit auf die Spur, und erkennt auch, wer sie selbst ist. In Google-Kalender eintragen