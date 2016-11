TNT Film 20:15 bis 23:20 Filme The Green Mile USA 1999 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der greise Paul Edgecomb erinnert sich an ein höchst ungewöhnliches und bewegendes Erlebnis aus seiner Zeit als Aufseher in einem US-Staatsgefängnis: In den 1930er-Jahren lernt er den unschuldig verurteilten John Coffey kennen, der mit seinen übernatürlichen Kräften andere Menschen von ihren Leiden befreien kann. Als die Frau des Gefängnisdirektors tödlich erkrankt, hilft Coffey auch ihr ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hanks (Paul Edgecomb) Michael Clarke Duncan (John Coffey) David Morse (Brutus "Brutal" Howell) Bonnie Hunt (Jan Edgecomb) James Cromwell (Warden Hal Moores) Sam Rockwell ("Wild Bill" Wharton) Harry Dean Stanton (Toot-Toot) Originaltitel: The Green Mile Regie: Frank Darabont Drehbuch: Frank Darabont Kamera: David Tattersall Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 12