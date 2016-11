TNT Film 18:20 bis 20:15 Horrorfilm Freddy's New Nightmare USA 1994 16:9 20 40 60 80 100 Merken Wes Craven plant einen weiteren Krueger-Film mit Robert Englund. Als die Dreharbeiten beginnen, läuft jedoch einiges anders als geplant: Heather Langenkamp, die in den früheren Teilen der Kinoreihe Nancy Thompson gespielt hatte, wird von einem Anrufer belästigt, während ihr Sohn Dylan von Träumen heimgesucht wird. Als auch der "Freddy"-Darsteller Englund Albträume bekommt, verlässt er Hollywood. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Englund (er selbst/Freddy Krueger) Heather Langenkamp (sie selbst) Miko Hughes (Dylan) David Newsom (Chase Porter) John Saxon (er selbst/Lt. Donald Thompson) Wes Craven (er selbst) Tracy Middendorf (Julie) Originaltitel: New Nightmare Regie: Wes Craven Drehbuch: Wes Craven Kamera: Mark Irwin Musik: J. Peter Robinson Altersempfehlung: ab 16