TNT Film 07:55 bis 10:10 Thriller Der unsichtbare Dritte USA 1959 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nachdem man den New Yorker Werbefachmann Roger Thornwill mit einem Mann namens George Kaplan verwechselt hat, schwebt der unbescholtene Bürger plötzlich in Lebensgefahr. Gangster entführen Thornwill und fordern von ihm, mit ihnen zu kooperieren, doch ihm gelingt die Flucht. Als er versucht, Licht in die Angelegenheit zu bringen, gerät er selbst ins Fadenkreuz der Polizei und des Geheimdienstes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cary Grant (Roger O. Thornhill) Eva Marie Saint (Eve Kendall) James Mason (Philip Vandamm) Jessie Royce Landis (Clara Thornhill) Leo G. Carroll (Der Professor) Martin Landau (Leonard) Philip Ober (Lester Townsend) Originaltitel: North by Northwest Regie: Alfred Hitchcock Drehbuch: Ernest Lehman Kamera: Robert Burks Musik: Bernard Herrmann Altersempfehlung: ab 12

