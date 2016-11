TNT Film 06:00 bis 07:55 Komödie Arsen und Spitzenhäubchen USA 1944 Nach dem Bühnenstück von Joseph Kesselring 20 40 60 80 100 Merken Am Tage seiner Hochzeit findet der Schriftsteller Mortimer Brewster (Cary Grant in einer Paraderolle) heraus, dass seine Tanten, zwei liebenswürdige alte Damen, mehrere Leichen im Keller haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cary Grant (Mortimer Brewster) Priscilla Lane (Elaine Harper) Peter Lorre (Dr. Einstein) Raymond Massey (Jonathan Brewster) Jack Carson (Patrick O'Hara) Josephine Hull (Tante Abby Brewster) Jean Adair (Tante Martha Brewster) Originaltitel: Arsenic and Old Lace Regie: Frank Capra Drehbuch: Julius J. Epstein, Philip G. Epstein Kamera: Sol Polito Musik: Max Steiner Altersempfehlung: ab 12

