Kohlenhydrate, Ballaststoffe und Vitamine Grundbausteine der Ernährung (1)

Mit der Kombination von spannenden Filmen und interaktiven Multimedia-Anwendungen bietet ARD alpha eine Lernwelt für schulisches Basiswissen bis zur 10. Klasse. In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Lehrern hat der BR für die YouTube-Generation eine Lernplattform geschaffen, die Spaß und Lerneffizienz verbindet. Fortsetzung der Sendereihe GRIPS zu den Fächern Biologie, Physik, Chemie u. AWT. Schon gewusst, dass ein Hamburger gesünder sein kann als ein Smoothie? Bei gesunder Ernährung kommt es nämlich auf den richtigen Anteil der Hauptnährstoffe Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette an. Vitamine, Ballaststoffe und Mineralien dürfen auch nicht fehlen. Wie man sich gesund ernährt, erfahren Florentine und Paula bei Ernährungsberaterin Monika Bischoff. Bei ihrem Beratungstermin lernen sie auch, welche Energiemengen unser Körper braucht, wo überall Zucker drin steckt, und dass es gute und schlechte Fette gibt.