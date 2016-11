ARD alpha 15:00 bis 16:00 Magazin Planet Wissen Unser Bauch - Warum er so wichtig ist Unser Bauch - Warum er so wichtig ist D 2016 2016-11-30 22:00 16:9 Live TV Merken Er ist die Mitte unseres Körpers: Unser Bauch spielt eine große Rolle in unserem Leben. Während einige ihn stolz wie ein Statussymbol vor sich her tragen, versuchen andere ihn mit eiserner Disziplin zu bekämpfen und in eine vermeintlich optimale Form zu bringen. Seine Geräusche und Endprodukte sind uns peinlich, aber seine Tätigkeit ist für die Gesundheit der Menschen von zentraler Bedeutung. Und manche sehen im Bauch sogar das zweite Gehirn... Was leistet der Bauch tatsächlich? Warum schlagen uns Gefühle auf den Magen? Und wie wird aus dem Bierbauch ein Waschbrettbauch? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Originaltitel: Planet Wissen