3sat 23:25 bis 01:15 Tragikomödie Renn, wenn Du kannst D 2010 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Benjamin sitzt im Rollstuhl. Er ist intelligent, lustig und verzweifelt. Liebe kommt für ihn nicht in Frage, das erklärt er zumindest seinem neuen Zivi Christian. Christian nimmt das Leben leicht: Er wird ein halbes Jahr bei Ben bleiben und dann seiner Wege gehen. Annika studiert Cello, doch das Musikstudium und der gnadenlose Zwang zur Perfektion lasten schwer auf ihr. Sie fährt jeden Tag mit dem Fahrrad an Benjamins Wohnung vorbei, und er schaut ihr jeden Tag vom Balkon aus sehnsüchtig hinterher. Doch erst als sie eines Morgens mit Christian kollidiert, lernen die drei sich kennen und werden Freunde. Zu dritt erschaffen sie sich eine Welt aus Sehnsucht und Fantasie. Doch natürlich wollen beide Jungs mehr von Annika als nur Freundschaft. Annika kann sich nicht entscheiden. Sie mag Christian und seine Verspieltheit, aber eigentlich fühlt sie sich eher Ben verbunden. Was für alle drei wie ein Spiel beginnt, wird für Ben eine Reise zu seinen größten Ängsten, in Abgründe, aus denen er allein nicht mehr herausfinden wird. Hinter der klassischen Geschichte einer Dreiecksbeziehung verbirgt sich in dem originellen "Renn, wenn du kannst" von Dietrich Brüggemann für deutsche Kinoleinwände gänzlich Ungewöhnliches. Denn das Autorenduo Anna und Dietrich Brüggemann erzählt ohne Scheu ihre Geschichte rund um das Thema Behinderung mit einer großen Leichtigkeit und ganz ohne falsche Betroffenheit. Wie man mit Handicap in einer Welt besteht, in der Attraktivität als höchstes Gut gilt, vor dieser Frage steht die Hauptfigur Ben, und findet ihre persönliche Antwort in einer großen Prise Zynismus und Wortwitz. Nicht zuletzt dank seiner treffenden Dialoge, der visuellen Originalität und dem glänzend aufgelegten Schauspiel-Trio weiß der Film zu überzeugen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Gwisdek (Benjamin) Anna Brüggemann (Annika) Jacob Matschenz (Christian) Franziska Weisz (Mareike) Leslie Malton (Benjamins Mutter) Michael Sens (Cellolehrer) Daniel Drewes (Arzt) Originaltitel: Renn, wenn Du kannst Regie: Dietrich Brüggemann Drehbuch: Dietrich Brüggemann, Anna Brüggemann Kamera: Alexander Sass Altersempfehlung: ab 12